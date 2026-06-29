Дмитриев назвал причину отсутствия в Европе энергии на фоне аномальной жары

Отказ от российских энергоресурсов привел к дефициту электроэнергии в Евросоюзе и Великобритании. Особенно остро это проявилось в период аномальной жары, когда выросла нагрузка кондиционеры. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.