Дмитриев назвал причину отсутствия в Европе энергии на фоне аномальной жары

Отказ от российских энергоресурсов привел к дефициту электроэнергии в Евросоюзе и Великобритании. Особенно остро это проявилось в период аномальной жары, когда выросла нагрузка кондиционеры. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«У ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, чтобы спасать людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Дмитриев предупредил, что Европу ждет крупнейший энергокризис в истории из-за стратегических ошибок главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, что жара выше 40 градусов потрясла Европу в середине июня. Среди стран, оказавшихся под аномальными ударами солнечных лучей — Франция, Испания, Италия, Великобритания и другие. По данным WWA, нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений.