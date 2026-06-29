Санду заявила, что вопрос о ПМР могут поднять на переговорах по Украине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что при возможных переговорах о завершении конфликта между Украиной и Россией может быть поднят и вопрос Приднестровья.
Вопрос Приднестровья, отметила Санду, является приоритетным как для Кишинева, так и для европейских партнеров.
«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и приднестровский регион. Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — приводит слова Санду госагентство Moldpress со ссылкой на ее интервью Pro TV Chisinau.
Как передает госагентство, глава республики уточнила, что вопрос Приднестровья может быть вынесен на повестку в случае возможных переговоров по завершению конфликта между Россией и Украиной.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.