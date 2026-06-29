Пушилин сообщил о 15 пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате атак украинских беспилотников в воскресенье, 28 июня, пострадали 15 мирных жителей, включая подростка.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В Никитовском районе Горловки удар пришёлся по легковому автомобилю. Ранения получили подросток 2011 года рождения и мужчина, их состояние оценивается как среднетяжёлое.
В Центрально-Городском районе Горловки атакован автобус. Пострадали две женщины и мужчина. Ещё двое мирных жителей получили ранения в том же районе.
В Старобешево дроны ударили по АЗС, в результате чего травмы получили четыре женщины и два мужчины.
Кроме того, в посёлке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения получили сотрудники производственного предприятия.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Брянской области получила ранение в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус.