КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
«КСИР Ирана нанес удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносились в ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР, сами атаки осуществлялись с применение как ракет, так и БПЛА.
Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.