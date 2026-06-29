КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.