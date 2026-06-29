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КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

IRIB: КСИР в ночь на воскресенье ударил по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне.

ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на атаки США в ночь на воскресенье нанес удары по 8 американским базам в Кувейте и Бахрейне, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

«КСИР Ирана нанес удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились в ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР, сами атаки осуществлялись с применение как ракет, так и БПЛА.

Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.

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