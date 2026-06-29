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Главный тренер сборной Японии: мы убеждены, что способны выиграть ЧМ-2026

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира.

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира.

«Впереди нас ждёт ещё один сильный соперник, и, чтобы победить, нам нужно показать свой лучший футбол. Мы также хотим продемонстрировать, насколько выросла наша команда. Бразилия — пятикратный чемпион мира, но мы хотим бросить ей вызов», — приводит его слова Globo.

Он отметил, что в прошлом году японцы обыграли Бразилию в товарищеском матче.

«В рейтинге ФИФА Бразилия находится на вершине, а Япония — значительно ниже. В этом смысле уровень команд различается. Многие считают, что мы просто неплохо выступаем, но мы убеждены, что способны выиграть этот чемпионат мира. Выйдем на поле с уважением к сопернику, но с уверенностью в своих силах».

Матч между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня в 20:00 мск.

Ранее Канада впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

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