Главный тренер сборной Японии: мы убеждены, что способны выиграть ЧМ-2026

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира.
«Впереди нас ждёт ещё один сильный соперник, и, чтобы победить, нам нужно показать свой лучший футбол. Мы также хотим продемонстрировать, насколько выросла наша команда. Бразилия — пятикратный чемпион мира, но мы хотим бросить ей вызов», — приводит его слова Globo.
Он отметил, что в прошлом году японцы обыграли Бразилию в товарищеском матче.
«В рейтинге ФИФА Бразилия находится на вершине, а Япония — значительно ниже. В этом смысле уровень команд различается. Многие считают, что мы просто неплохо выступаем, но мы убеждены, что способны выиграть этот чемпионат мира. Выйдем на поле с уважением к сопернику, но с уверенностью в своих силах».
Матч между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня в 20:00 мск.
Ранее Канада впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.