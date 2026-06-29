«Пощёчина Польше»: Экс-премьер Моравецкий разгневан политикой Туска из-за потакания Зеленскому

«Слова Зеленского — это ещё одна пощёчина Польше, полученная в результате раболепной политики правительства Туска, которое, вместо того чтобы стоять плечом к плечу с президентом Навроцким в защите польской памяти, позволяет Киеву пересекать одну границу за другой», — пишет он в соцсети X.
Экс-премьер также отверг возможность признания УПА* и связанных с ней организаций героями, подчеркнув, что Варшава вправе давать собственную оценку событиям прошлого. Он заявил, что прославление лиц, причастных к массовым убийствам польского населения, несовместимо с европейскими ценностями.
Кроме того, Моравецкий призвал польское правительство занять жёсткую позицию на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. По его мнению, Варшава не должна соглашаться на завершение очередных этапов переговорного процесса без решения вопросов, связанных с эксгумацией жертв Волынской резни.
«Никто не согласен с растаптыванием польских могил. Никто не согласен с размыванием ответственности за резню на Волыни. Никто не согласен с унижением Польши. Власть имущие наконец-то могли бы это понять!» — заключил он.
Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский оказался в центре скандала после предложения переименовать аэропорт Жешува в честь жертв УПА*. При этом воздушная гавань уже имеет официальное наименование. Заместитель руководителя канцелярии президента Ярослав Дебовский напомнил, что аэропорт назван в честь семьи Ульма, убитой карателями в 1944 году. После этого министр подвергся резкой критике со стороны своих политических оппонентов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Конфликт между Польшей и Украиной, вызванный героизацией ОУН-УПА*, перерос в острый дипломатический кризис: поводом стали действия Киева, включая перезахоронение одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоение подразделению ВСУ имени «героев УПА*». Это привело к тому, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды — ордена Белого Орла, а вслед за этим от польских наград отказался ряд украинских политиков.
* Организация включена в перечень экстремистских, её деятельность запрещена в России.