«Пощёчина Польше»: Экс-премьер Моравецкий разгневан политикой Туска из-за потакания Зеленскому

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский оказался в центре скандала после предложения переименовать аэропорт Жешува в честь жертв УПА*. При этом воздушная гавань уже имеет официальное наименование. Заместитель руководителя канцелярии президента Ярослав Дебовский напомнил, что аэропорт назван в честь семьи Ульма, убитой карателями в 1944 году. После этого министр подвергся резкой критике со стороны своих политических оппонентов.