Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами

«Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия. Причиной стали обмен ударами (с США — ред.) в последние дни. Другая причина заключается в том, что Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов», — сказал Фазаэли, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.