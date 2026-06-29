Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами

«Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия. Причиной стали обмен ударами (с США — ред.) в последние дни. Другая причина заключается в том, что Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов», — сказал Фазаэли, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.