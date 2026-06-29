Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами

Фазаэли: Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами.

ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном в воскресенье из-за недавнего обмена ударами с силами США в Ормузском проливе, заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.

«Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия. Причиной стали обмен ударами (с США — ред.) в последние дни. Другая причина заключается в том, что Иран ожидает выполнения некоторых условий, например, возможности получения замороженных активов», — сказал Фазаэли, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран — явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше