В Посольстве РФ сообщили о ситуации с размещением ядерной инфраструктуры в Финляндии

Сейчас не наблюдает признаков подготовки к размещению ядерной инфраструктуры в Финляндии. Об этом сообщает посольство России в Хельсинки.
«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — говорится в сообщении посольства для «Известий».
В посольстве добавили, что даже гипотетический сценарий появления ядерного оружия существенно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе. Москва будет вынуждена принимать это во внимание, подчеркнул источник.
При этом издание Yle отмечало, что закрытие пограничных переходов в Россию и общая русофобская линия финских властей сильнее всего ударили по приграничным городам Финляндии.