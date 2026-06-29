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В Посольстве РФ сообщили о ситуации с размещением ядерной инфраструктуры в Финляндии

Посольство РФ: в Финляндии нет признаков размещения ядерной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас не наблюдает признаков подготовки к размещению ядерной инфраструктуры в Финляндии. Об этом сообщает посольство России в Хельсинки.

«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — говорится в сообщении посольства для «Известий».

В посольстве добавили, что даже гипотетический сценарий появления ядерного оружия существенно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе. Москва будет вынуждена принимать это во внимание, подчеркнул источник.

Кроме того, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для переговоров ЕС и России еще не пришло.

При этом издание Yle отмечало, что закрытие пограничных переходов в Россию и общая русофобская линия финских властей сильнее всего ударили по приграничным городам Финляндии.