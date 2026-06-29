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Axios: США и Иран условились прекратить атаки друг против друга

Иран и США намерены провести встречу в Дохе для обсуждения вопросов, касающихся Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, предоставленной порталом Axios, Иран и Соединенные Штаты договорились о прекращении атак в отношении друг друга.

Как сообщает издание, ссылаясь на анонимного представителя американской администрации, стороны договорились воздержаться от взаимных атак.

Кроме того, Axios сообщает, что Иран и США намерены провести встречу 30 июня в Дохе для обсуждения вопросов, касающихся Ормузского пролива.

«Стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что военные США нанесли десять ударов по целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.

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