Axios: США и Иран условились прекратить атаки друг против друга

Согласно информации, предоставленной порталом Axios, Иран и Соединенные Штаты договорились о прекращении атак в отношении друг друга.
Как сообщает издание, ссылаясь на анонимного представителя американской администрации, стороны договорились воздержаться от взаимных атак.
Кроме того, Axios сообщает, что Иран и США намерены провести встречу 30 июня в Дохе для обсуждения вопросов, касающихся Ормузского пролива.
«Стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива», — отмечается в публикации.
До этого стало известно, что военные США нанесли десять ударов по целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.