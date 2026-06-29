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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 1450

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек, сообщает France 24 со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса.

Источник: РБК

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек, сообщает France 24 со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса. Ранее власти сообщали о 1430 погибших.

Родригес, пишет El Comercio, также сообщил о 3150 пострадавших, хотя накануне власти Венесуэлы заявили о 3238 раненых. Как отмечает издание, председатель Национальной ассамблеи не объяснил изменение данных.

Между тем, с момента стихийного бедствия прошло 85 часов и спасательная операция в штате Ла-Гуайра, одном из наиболее пострадавших районов, вступила в критическую фазу. Пропавшими без вести остаются около 50 тыс. человек.

Спасатели продолжают искать выживших под завалами с привлечением кинологов и специального оборудования. В операции задействованы более 1600 спасателей из разных стран.

Вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. По данным Геологической службы США (USGS), эти землетрясения стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения.

Землетрясение в Венесуэле.

USGS предупреждала ранее, что число жертв может достичь до 100 тыс. человек. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что информации о пострадавших среди российских организованных туристов нет. Аэропорт Каракаса был закрыт из-за «серьезных повреждений». Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать Венесуэле помощь.

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