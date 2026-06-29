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IRIB: Иран отменил переговоры с США после обмена ударами

Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном из-за обмена ударами, заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.

Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном из-за обмена ударами, заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.

Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По словам Фазаэли, помимо прекращения ударов, Тегеран ожидает выполнения ряда условий, включая доступ к замороженным активам.

«Сегодня должны были состояться технические переговоры, но Иран отменил их, не приняв в них участия», — сказал он.

В ночь на 28 июня Центральное командование ВС США сообщило об ударах по десяти военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива после якобы атаки на коммерческий танкер.

В КСИР заявили, что в ходе ракетно-дроновой операции иранские войска нанесли удары по американской базе Али аль-Салем в Кувейте и объектам 5-го флота ВМС США в порту в Бахрейне.

Издание Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ответные удары Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке не привели к значительным разрушениям или потерям среди американских военнослужащих.

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