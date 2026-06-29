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Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от российской энергии

Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от энергии из РФ на фоне жары в Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне рекордной жары в Европе напомнил о том, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — прокомментировал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако эта мера не затронула этажи, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие еврокомиссары. Как отметила газета, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с «феодализмом» и назвали «позором».

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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