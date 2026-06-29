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В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский не отдаёт себе отчёта в последствиях военного конфликта с Россией. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале. Ранее Сикорский в интервью CBS заявил о готовности Варшавы к вооружённому противостоянию.

Источник: Life.ru

Пушков задал Сикорскому несколько вопросов. Первый — отдаёт ли он себе отчёт, что вступление Польши как члена НАТО в прямое столкновение с Россией создаст угрозу для российской государственности и чревато войной между альянсом и РФ. В таком случае Москве придётся задействовать весь военный потенциал с катастрофическими последствиями для Польши.

Второй вопрос — уверен ли Сикорский, что военный потенциал Польши позволит ей успешно воевать с Россией. Сенатор напомнил, что накануне Второй мировой войны поляки также заверяли всех в своей силе. Третий вопрос — готовы ли США, Франция и Британия рисковать ядерным конфликтом ради Польши.

Пушков заявил, что поднимать тему войны с Россией, не говоря о её последствиях, неразумно и безответственно. Он также отметил, что Варшава неспособна даже вынудить Киев отказаться от культа Бандеры и Мельника — заклятых врагов поляков.

«В связи с этим заявлением считаю нужным задать Сикорскому несколько неудобных вопросов… Отдаёт ли себе отчёт Сикорский, что вступление Польши как страны НАТО в прямое военное столкновение с Россией создаст прямую угрозу для российской государственности, поскольку чревато присоединением к ней в разных формах других стран НАТО, иными словами — войной между НАТО и Россией?» — написал Пушков.

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил о готовности страны к потенциальному противостоянию с Россией. Его слова прозвучали на фоне обсуждений в западных структурах безопасности, где допускается риск обострения между НАТО и РФ. Сикорский отметил, что Варшава не намерена уклоняться от возможных угроз и рассчитывает на собственные силы и союзников.

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