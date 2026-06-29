В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией

Пушков задал Сикорскому несколько вопросов. Первый — отдаёт ли он себе отчёт, что вступление Польши как члена НАТО в прямое столкновение с Россией создаст угрозу для российской государственности и чревато войной между альянсом и РФ. В таком случае Москве придётся задействовать весь военный потенциал с катастрофическими последствиями для Польши.