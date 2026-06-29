Пакистан заявил об уничтожении 29 боевиков на границе с Афганистаном

По данным межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики, силы безопасности в 2025 году ликвидировали 2 597 боевиков. В указанный период на территории Пакистана было зафиксировано 5 397 террористических атак, которые унесли жизни 1 235 человек. Свыше 70% терактов произошли в Хайбер-Пахтунхве, еще около 29% — в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Оба региона имеют протяженную границу с Афганистаном, в котором, по данным пакистанских властей, базируются лагеря террористов.