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Пакистан заявил об уничтожении 29 боевиков на границе с Афганистаном

Министр информации и телерадиовещания республики также сообщил о ликвидации складов оружия и боеприпасов.

ИСЛАМАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана провели 28 июня наземную операцию в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, ликвидировав 29 боевиков. Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

«Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию на основе разведывательных данных вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары в приграничном районе по убежищам и лагерям террористов, принадлежащих группировкам “Джамаат-уль-Ахрар” и “Фитна аль-Хаваридж” (ранее была известна как “Техрик-и-Талибан Пакистан”, или “Движение талибов Пакистана” — прим. ТАСС), в результате чего были ликвидированы 29 мятежников», — написал Тарар в X.

В ходе наземной операции были проведены точечные атаки, уничтожены три цели группировок вдоль пакистано-афганской границы, в том числе склады оружия и боеприпасов.

Министр подчеркнул, что антитеррористические операции Пакистана будут продолжаться «полным ходом», чтобы искоренить любые угрозы для безопасности страны, которые поддерживаются и спонсируются из-за рубежа.

По данным межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики, силы безопасности в 2025 году ликвидировали 2 597 боевиков. В указанный период на территории Пакистана было зафиксировано 5 397 террористических атак, которые унесли жизни 1 235 человек. Свыше 70% терактов произошли в Хайбер-Пахтунхве, еще около 29% — в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Оба региона имеют протяженную границу с Афганистаном, в котором, по данным пакистанских властей, базируются лагеря террористов.

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