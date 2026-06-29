«Тревога сменилась ужасом»: украинцы своим поступком шокировали немцев

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Германии, вывезя почти все вещи, пишет таблоид Bild.
Инцидент произошел в Вандебурге в Нижней Саксонии.
«Когда полицейские открыли дверь, чувство тревоги сменилось ужасом. Комната за комнатой становилось ясно, что произошло. Жильцы не просто собрали вещи и исчезли. Они полностью опустошили квартиру», — говорится в материале.
По словам хозяйки квартиры Натали Шелл, украинцы украли унитазы, раковины, краны и дверные фурнитуры и даже демонтировали систему подогрева пола.
«Оглядываясь назад, Шелл удивляется, как это могло остаться незамеченным: “Нас разделяет всего лишь стена”», — пишет издание.
По данным издания, поскольку у Шелл была только базовая страховка то ей возместят всего 2500 евро, хотя она вложила 50 000 евро только в кухню, ванные комнаты и инженерные системы.
По словам хозяйки квартиры, она была поражена, когда ей прислали скриншоты из Instagram* с фотографиями ее арендатора и сына, укладывающих украденную плитку на Украине, как будто ничего не произошло.
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