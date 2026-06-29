В Германии назвали причину, по которой НАТО сегодня больше не нужна

Необходимость в НАТО на сегодняшнем этапе отпала, так как врага больше нет. Такое мнение высказал потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк. По его словам, такое мнение разделяют большинство людей в Германии.
«Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», — сказал фон Бисмарк в интервью ТАСС.
Также он заявил, что большинство граждан ФРГ не хотят возвращения обязательной военной службы и скептически относятся к идее создания «самой большой армии».
Александр фон Бисмарк является основателем российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог».
Ранее президент США Дональд Трамп назвал НАТО бумажным тигром и заявил о ненужности альянса для Штатов.
В то же время в Европе признали беспомощность НАТО без США.