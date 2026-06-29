В Германии назвали причину, по которой НАТО сегодня больше не нужна

«Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», — сказал фон Бисмарк в интервью ТАСС.