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Тренер Канады — игрока после выхода в ⅛ финала ЧМ: вы стали национальными героями

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам команды после выхода в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам команды после выхода в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

«Сегодня вы стали национальными героями», — приводит слова Марша Globo Esporte.

В 1/16 финала Канада обыграла ЮАР со счётом 1:0.

Таким образом, канадцы впервые в своей истории вышли в ⅛ финала мундиаля. До этого представители Канады отбирались в финальную часть турнира трижды — в 1986, 2022 и 2026 годах, но во всех случаях они завершали борьбу на стадии группового этапа.

В ⅛ финала Канада сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Ранее сообщалось, что Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира.

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