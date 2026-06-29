Тренер Канады — игрока после выхода в ⅛ финала ЧМ: вы стали национальными героями

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам команды после выхода в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.
«Сегодня вы стали национальными героями», — приводит слова Марша Globo Esporte.
В 1/16 финала Канада обыграла ЮАР со счётом 1:0.
Таким образом, канадцы впервые в своей истории вышли в ⅛ финала мундиаля. До этого представители Канады отбирались в финальную часть турнира трижды — в 1986, 2022 и 2026 годах, но во всех случаях они завершали борьбу на стадии группового этапа.
В ⅛ финала Канада сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.
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