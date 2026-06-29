Отказ от доступной российской энергии привёл к тому, что в условиях аномальной жары европейцы не могут позволить себе работу кондиционеров, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в соцсети X.
Поводом для комментария стала рекордная жара, установившаяся в Европе в середине июня.
«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надёжной российской энергии», — написал он.
Ранее издание Franceinfo со ссылкой на службу скорой медицинской помощи сообщило, что в Париже за сутки на фоне аномальной жары зарегистрировали 109 смертей против семи в среднем за аналогичный период года.
Кроме того, газета Tagesspiegel сообщила, что полиция Берлина начала использовать водомёты, чтобы помочь жителям и туристам перенести экстремальную жару.