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Дмитриев припомнил Европе отказ от российской энергии на фоне рекордной жары

Отказ от доступной российской энергии привёл к тому, что в условиях аномальной жары европейцы не могут позволить себе работу кондиционеров, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Отказ от доступной российской энергии привёл к тому, что в условиях аномальной жары европейцы не могут позволить себе работу кондиционеров, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал в соцсети X.

Поводом для комментария стала рекордная жара, установившаяся в Европе в середине июня.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надёжной российской энергии», — написал он.

Ранее издание Franceinfo со ссылкой на службу скорой медицинской помощи сообщило, что в Париже за сутки на фоне аномальной жары зарегистрировали 109 смертей против семи в среднем за аналогичный период года.

Кроме того, газета Tagesspiegel сообщила, что полиция Берлина начала использовать водомёты, чтобы помочь жителям и туристам перенести экстремальную жару.

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