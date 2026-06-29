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Трамп счел коммунизм главной угрозой США

Трамп назвал коммунизм главной угрозой США.

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой стране.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года — ред.)!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Сам Трамп ранее заявлял, что мог бы легко стать «величайшим коммунистом» в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.

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