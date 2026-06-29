Трамп счел коммунизм главной угрозой США

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой стране.
«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года — ред.)!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
Сам Трамп ранее заявлял, что мог бы легко стать «величайшим коммунистом» в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.