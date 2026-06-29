МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московский аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.