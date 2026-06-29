РСМД: отношения РФ и КНР должны развиваться без оглядки на вторичные санкции

По его словам, вся череда последних событий указывает на необходимость новой страницы в отношениях двух стран. «Конечно, уже многое сделано: достигнут очень высокий уровень политических отношений и взаимной торговли. Тем не менее ряд вопросов оставался на повестке дня, включая финансовую и банковскую сферы, сохранение международных институтов, продвижение нашей совместной повестки в БРИКС и ШОС. Нельзя забывать и о нашем плотном взаимодействии в Совете Безопасности ООН — особенно с учетом того, что организация сейчас находится не в лучшем состоянии из-за политических событий и финансового кризиса», — отметил эксперт.