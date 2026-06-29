РСМД: отношения РФ и КНР должны развиваться без оглядки на вторичные санкции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Китай по-прежнему остается надежным союзником и партнером России, и сотрудничество двух стран должно развиваться без оглядки на возможные вторичные санкции. Такое мнение выразил ТАСС заместитель генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Кику.
«Китай старается не эскалировать отношения с США, но визит президента России Владимира Путина вслед за приездом американского лидера Дональда Трампа отчетливо показал, что Китай по-прежнему остается надежным союзником и партнером России. С учетом того, что происходило до недавнего времени на Ближнем Востоке, все это доказывает необходимость российско-китайского сотрудничества без оглядок на возможные вторичные санкции или политические нюансы», — сказал Кику.
По его словам, вся череда последних событий указывает на необходимость новой страницы в отношениях двух стран. «Конечно, уже многое сделано: достигнут очень высокий уровень политических отношений и взаимной торговли. Тем не менее ряд вопросов оставался на повестке дня, включая финансовую и банковскую сферы, сохранение международных институтов, продвижение нашей совместной повестки в БРИКС и ШОС. Нельзя забывать и о нашем плотном взаимодействии в Совете Безопасности ООН — особенно с учетом того, что организация сейчас находится не в лучшем состоянии из-за политических событий и финансового кризиса», — отметил эксперт.
Кику подчеркнул, что «все эти вопросы нужно решать, выходить на новый уровень сотрудничества и достигать новых вершин в товарообороте — в этом заинтересованы оба государства».
Путин посетил Китай 19−20 мая. В подписанной главами двух государств совместной декларации речь идет о новом импульсе для развития особых стратегических и партнерских, союзнических двусторонних отношений.