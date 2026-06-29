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Эуштакиу: хотим, чтобы Марокко и Нидерланды поняли, что их ждёт самый тяжёлый матч на турнире

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу высказался о победе над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу высказался о победе над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Мы проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы. Нам очень хотелось подарить её всем канадцам. Когда я наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьёт вся команда», — приводит его слова пресс-служба ФИФА.

Также он высказался о возможных соперниках команды в ⅛ финала — Нидерланды — Марокко.

«Мы постараемся сделать так, чтобы они посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжёлый матч на этом чемпионате мира».

Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 1:0 в пользу канадцев.

Эуштакиу стал автором единственного гола в этом матче.

Ранее сообщалось, что Канада впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

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