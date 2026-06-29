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Россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей

РИА Новости: россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.

Так, средства физлиц на счетах в российских банках сократились за май на 550 миллиардов рублей и на конец месяца составили 67,6 триллиона рублей.

Это стало третьим месяцем с начала года, когда россияне забирали средства из банков, при этом в январе было снято почти 950 миллиардов рублей, в марте — 10 миллиардов.

Интересно, что главным образом остатки средств уменьшились на текущих счетах — примерно на 0,3 триллиона рублей, а на срочных вкладах — примерно на 0,2 триллиона рублей.