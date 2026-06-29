Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Внуково, теперь рейсы обслуживаются только после согласования с соответствующими органами.

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Внуково, теперь рейсы обслуживаются только после согласования с соответствующими органами.

Об этом сообщила Росавиация.

В связи с введёнными ограничениями возможны корректировки в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в агентстве.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Сочи.