Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Внуково, теперь рейсы обслуживаются только после согласования с соответствующими органами.
Об этом сообщила Росавиация.
В связи с введёнными ограничениями возможны корректировки в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в агентстве.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Сочи.