МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк считает, что Европа и Россия воевать не будут, но предупреждает об опасности угроз в адрес Москвы.
«Такого не будет», — ответил основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» в интервью ТАСС на вопрос, возможна ли настоящая война между Европой и Россией.
«Но “вооружается” сам язык, на котором разговаривают. Политические лидеры думают, что России можно угрожать, и Россия уступит. Но они не понимают образа мысли россиян, потому что Россия не может проиграть», — подчеркнул Александр фон Бисмарк.
Поэтому, на его взгляд, «опасность ядерной войны может стать довольна велика». «И этого мы все не хотим», — убежден он. «Я замечаю, что в Германии есть политические инициативы, например партии BSW, “Альтернативы для Германии” (АдГ), которые именно этого и не хотят», — констатировал основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог».
«Те же, кто находится в политическом мейнстриме и рассказывает, что только они демократически признаны, говорят: “Нам нужно поставить Россию на колени”. И обычные люди в это больше не верят», — указал Александр фон Бисмарк.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.