Потомок Отто фон Бисмарка уверен, что войны России и Европы не будет

Поэтому, на его взгляд, «опасность ядерной войны может стать довольна велика». «И этого мы все не хотим», — убежден он. «Я замечаю, что в Германии есть политические инициативы, например партии BSW, “Альтернативы для Германии” (АдГ), которые именно этого и не хотят», — констатировал основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог».