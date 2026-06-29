Прорыв обороны ВСУ, буферная зона, снабжение Крыма: Главные заявления Путина в интервью в ходе СВО

Кроме того, российский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за участие в гуманитарных вопросах, связанных с украинским конфликтом, включая обмены пленными. По его словам, Минск готов оказывать всестороннюю поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта, в случае переговоров Москва может задействовать белорусские площадки. А резкие заявления киевского режима, которые многие расценивают как попытку втянуть Белоруссию в военные действия, не вызывают у Лукашенко паники, отметил Путин. Президент России подчеркнул, что подобные «окрики», безусловно, требуют озабоченности, однако детально эта тема на переговорах не обсуждалась.