Путин отметил, что удары Вооружённых сил Украины на объекты критической инфраструктуры создают для страны трудности в энергетическом секторе. Тем не менее повреждённые объекты быстро восстанавливаются, а критических сбоев в работе энергоинфраструктуры не наблюдается. Кроме того, для ликвидации дефицита в энергетике стране потребуется нарастить импорт и ускорить восстановление объектов. В связи с этим президент поручил быстро нарастить производство средств противовоздушной обороны и постоянно совершенствовать их.
Также глава государства сообщил о планах по наращиванию поставок топлива в Крым как наземным, так и морским транспортом. На данный момент в Крыму ежемесячная потребность составляет 70 тонн, имеется запас на несколько дней. По его словам, потребности полуострова будут обеспечены. Президент поручил вместе с крупнейшими энергетическими компаниями обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.
Кроме того, российский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за участие в гуманитарных вопросах, связанных с украинским конфликтом, включая обмены пленными. По его словам, Минск готов оказывать всестороннюю поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта, в случае переговоров Москва может задействовать белорусские площадки. А резкие заявления киевского режима, которые многие расценивают как попытку втянуть Белоруссию в военные действия, не вызывают у Лукашенко паники, отметил Путин. Президент России подчеркнул, что подобные «окрики», безусловно, требуют озабоченности, однако детально эта тема на переговорах не обсуждалась.
Лидер РФ также подтвердил наличие переговорных контактов по украинскому урегулированию, подчеркнув, что они ведутся по нескольким направлениям. По его словам, Москва внимательно изучает все поступающие предложения, касающиеся конфликта. В то же время он с иронией прокомментировал заявления европейских политиков об успехах Украины на поле боя. По словам Путина, России поступают новые предложение по урегулированию: в частности, отказаться от дальнобойных ударов.
Что касается спецоперации, ВСУ столкнулись с острейшей нехваткой личного состава, указал президент. В связи с этим Киев выступила с инициативой ограничить зону боевых действий четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. По словам Путина, ВСУ также могут предпринять серию отвлекающих действий, чтобы вынудить российское командование перебросить силы с основных направлений. Кстати, Армия РФ наступает на 15 участках только на Южном направлении.
ВС РФ активно продвигаются и на Сумском участке фронта, российские войска находятся всего в 10,5 километра от Сум. В Красном Лимане (ДНР) осталось взять под контроль 149 строений из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в этом населённом пункте. А «Южной» группировке осталось около 8−9 километров до Славянска. Кроме того, группировка войск «Центр» прорвала трёхуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырех участках, подчеркнул глава государства.
Москва не допустит приостановки наступления российских подразделений на линии боевого соприкосновения по инициативе Киева. Согласно словам Путина, Киев заплатит утратой территорий за совершённые преступления на курской земле, а военные на Сумском и Волчанском направлениях решают задачу по формированию буферной зоны вдоль рубежей страны.
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