Путин рассказал об уничтожении украинских ДРГ

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Украины, проникающие на позиции, контролируемые ВС РФ, оперативно ликвидируют.
По словам главы государства, в отдельных случаях украинские диверсанты переодеваются в форму российской армии.
«Их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали — мне это неизвестно», — отметил президент.
Также Путин сообщил, что со стороны Киева поступают предложения ограничить боевые действия только четырьмя регионами.