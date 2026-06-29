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Путин рассказал об уничтожении украинских ДРГ

Путин сообщил, что диверсионно-разведывательные группы, проникающие на позиции ВС РФ, оперативно ликвидируют.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Украины, проникающие на позиции, контролируемые ВС РФ, оперативно ликвидируют.

По словам главы государства, в отдельных случаях украинские диверсанты переодеваются в форму российской армии.

«Их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали — мне это неизвестно», — отметил президент.

Также Путин сообщил, что со стороны Киева поступают предложения ограничить боевые действия только четырьмя регионами.