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Путин: заявления Украины не вызывают паники у Лукашенко

Недавние заявления Украины не вызывают паники у белорусских властей, сказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Впрочем, отметил президент, глава Белоруссии Александр Лукашенко должен сам давать оценку ситуации в отношениях между Минском и Киевом.

Недавние заявления Украины не вызывают паники у белорусских властей, сказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Впрочем, отметил президент, глава Белоруссии Александр Лукашенко должен сам давать оценку ситуации в отношениях между Минском и Киевом.

«Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — сказал российский президент.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию БПЛА на украинской границе. В случае отказа господин Зеленский пригрозил ударами по этим объектам.

Позже Александр Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями господина Зеленского. 24 июня президент Украины объявил, что ретрансляторы были отключены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ультиматум в огород соседа».

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