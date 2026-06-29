В пригороде Харькова прогремели взрывы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
«В пригороде Харькова был слышен взрыв… В пригороде Харькова произошли повторные взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлена в Сумской области и частично на территории Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей Украины.
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