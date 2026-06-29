Кондиционеры не спасут: Дмитриев объяснил, почему Европа на самом деле изнывает от жары

Напомним, в июне Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой, вызванной эффектом «теплового купола», когда горячий воздух из Северной Африки оказался заблокирован мощным антициклоном. Волна экстремального тепла охватила континент от Пиренейского полуострова до Балкан, побив исторические температурные рекорды во многих странах: в Германии температура поднялась до 41,7°C, в Чехии — до 41,1°C, в Польше — до 40,5°C, а средняя температура во Франции достигла 29,97°C. Аномалия затронула около 150 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня с жарой было связано более 1300 случаев избыточной смертности, при этом тысячи школ были закрыты, транспортное сообщение нарушено, а энергосистемы работали с перебоями. Учёные подчеркивают, что подобная интенсивная жара в начале лета была бы практически невозможна 50 лет назад, и связывают это явление с последствиями глобального изменения климата, так как Европа нагревается вдвое быстрее среднемирового показателя.