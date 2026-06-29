Кондиционеры не спасут: Дмитриев объяснил, почему Европа на самом деле изнывает от жары

«У ЕС / Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, потому что они отказались от доступной и надёжной российской энергии», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что шок от холодной воды в водоёмах стал одной из главных опасностей для британцев во время жары. В стране уже сообщили о семи погибших на фоне массового купания в реках, озёрах и водохранилищах. На фоне рекордных температур жители Британии всё чаще пытаются спасаться от зноя в открытой воде. Однако спасатели предупреждают: даже в жаркий день вода может оставаться слишком холодной для резкого погружения.
Напомним, в июне Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой, вызванной эффектом «теплового купола», когда горячий воздух из Северной Африки оказался заблокирован мощным антициклоном. Волна экстремального тепла охватила континент от Пиренейского полуострова до Балкан, побив исторические температурные рекорды во многих странах: в Германии температура поднялась до 41,7°C, в Чехии — до 41,1°C, в Польше — до 40,5°C, а средняя температура во Франции достигла 29,97°C. Аномалия затронула около 150 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня с жарой было связано более 1300 случаев избыточной смертности, при этом тысячи школ были закрыты, транспортное сообщение нарушено, а энергосистемы работали с перебоями. Учёные подчеркивают, что подобная интенсивная жара в начале лета была бы практически невозможна 50 лет назад, и связывают это явление с последствиями глобального изменения климата, так как Европа нагревается вдвое быстрее среднемирового показателя.
В последние годы Европы взяла курс на отказ от российских энергоносителей. Если в 2021 году на долю РФ приходилось 45% импорта газа в ЕС, то к 2025 году этот показатель упал до 12%. В 2026 году ЕС принял регламент REPowerEU, окончательно запрещающий импорт российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа — к концу 2027 года. С российской стороны этот шаг оценивается как ошибка, ведущая к росту цен и энергетической уязвимости Европы, а совокупный ущерб для ЕС, по некоторым оценкам, уже превысил 1,5 триллиона евро.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.