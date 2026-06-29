Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп счёл коммунизм главной угрозой для США

Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой для страны.

Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой для страны.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он поставил коммунистическую идеологию в один ряд с крупнейшими трагедиями в истории Соединённых Штатов.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времён Первой мировой войны, Второй мировой войны, Пёрл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года в США. — RT)», — написал Трамп.

Газета New York Post выпустила 5 ноября 2025 года номер своего издания, на обложке которого был изображён победитель выборов мэра Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани с серпом и молотом в руках.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше