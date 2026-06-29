Трамп счёл коммунизм главной угрозой для США

Президент США Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой для страны.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Он поставил коммунистическую идеологию в один ряд с крупнейшими трагедиями в истории Соединённых Штатов.
«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времён Первой мировой войны, Второй мировой войны, Пёрл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года в США. — RT)», — написал Трамп.
Газета New York Post выпустила 5 ноября 2025 года номер своего издания, на обложке которого был изображён победитель выборов мэра Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани с серпом и молотом в руках.