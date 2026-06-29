В посольстве оценили, идет ли подготовка к размещению ЯО в Финляндии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Внешних признаков подготовки Финляндии к размещению на своей территории ядерного оружия нет, заявили в посольстве России в этой стране.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — сказали «Известиям» в российском посольстве в Финляндии.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.