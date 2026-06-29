МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту «Внуково», сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Росавиация: во «Внуково» сняли ограничения на полеты.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту «Внуково», сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.