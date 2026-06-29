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Эксперт назвал единственное условие, при котором отдых в Турции подешевеет

Эрчин: отдых в Турции подешевеет при снижении инфляции.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Турция останется дорогим направлением для иностранных туристов до тех пор, пока в стране сохраняется высокая инфляция, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 32,61% по итогам мая с 32,37% месяцем ранее, сообщил в начале июня Институт статистики республики (TÜİK). В то же время, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), инфляция составила 2,16% в мае в месячном выражении и 53,13% за год.

«Пока сохраняется высокая инфляция, Турция будет оставаться дорогим туристическим направлением. Лишь в случае непредвиденной девальвации, вероятность которой невысока, цены в долларовом выражении могут относительно нормализоваться», — сказал собеседник агентства.

Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе «все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Газета Ekonomim сообщала, что турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли. Как заявлял РИА Новости туроператор из Бодрума, представитель турсектора Акын Боке, отдых в Турции постепенно становится дорогим удовольствием для российских туристов.

В последние два года туристическая отрасль Турции неоднократно сталкивалась с критикой из-за резкого роста стоимости отдыха. Отельеры и представители турбизнеса отмечали, что высокая инфляция, рост зарплат, цен на продукты, электроэнергию и услуги привели к заметному удорожанию гостиниц, ресторанов и туристических сервисов в валютном выражении. На этом фоне часть европейских туристов начала выбирать более доступные направления, включая Египет и Грецию.

При этом Россия сохраняет статус крупнейшего въездного рынка для турецкого туризма. По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили около 6,9 миллиона российских туристов, большинство из которых отдыхали на курортах Антальи, Аланьи, Кемера, Белека и других городов Средиземноморского побережья.