Эксперт назвал единственное условие, при котором отдых в Турции подешевеет

В последние два года туристическая отрасль Турции неоднократно сталкивалась с критикой из-за резкого роста стоимости отдыха. Отельеры и представители турбизнеса отмечали, что высокая инфляция, рост зарплат, цен на продукты, электроэнергию и услуги привели к заметному удорожанию гостиниц, ресторанов и туристических сервисов в валютном выражении. На этом фоне часть европейских туристов начала выбирать более доступные направления, включая Египет и Грецию.