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Трамп заявил, что главной угрозой США является коммунизм

Трамп обозначил коммунизм как наиболее серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп обозначил коммунизм как наиболее серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или терактов 11 сентября», — отметил он в своем сообщении на платформе Truth Social.

При этом ранее Трамп делал заявления, в которых говорил, что мог бы легко войти в историю как величайший коммунист.

Ранее сообщалось, что богатейшие семьи мира сокращают долю доллара США в своих портфелях или рассматривают такой шаг из-за геополитической и экономической неопределенности.

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