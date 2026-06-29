Трамп заявил, что главной угрозой США является коммунизм

Глава Белого дома Дональд Трамп обозначил коммунизм как наиболее серьезную угрозу для Соединенных Штатов.
«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или терактов 11 сентября», — отметил он в своем сообщении на платформе Truth Social.
При этом ранее Трамп делал заявления, в которых говорил, что мог бы легко войти в историю как величайший коммунист.
Ранее сообщалось, что богатейшие семьи мира сокращают долю доллара США в своих портфелях или рассматривают такой шаг из-за геополитической и экономической неопределенности.