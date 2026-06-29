Трамп назвал коммунизм угрозой номер один после мировых войн и 11 сентября

Как известно, Трамп не любит коммунизм и левые движения. Его учителем был Рой Кон — юрист, работавший с сенатором Джозефом Маккарти во времена охоты на ведьм. Кон учил Трампа: любое госрегулирование — это социализм. Трамп десятилетиями боролся с профсоюзами в своих отелях и казино. В интервью Playboy в 1990 году он называл социализм путём к краху и говорил, что высокие налоги убьют бизнес. В 2019 году на Генассамблее ООН он прямо заявил: социализм и коммунизм приносят только нищету и страдания. Левых политиков в США глава Белого дома регулярно маркировал как радикальных социалистов, угрожающих американскому образу жизни.