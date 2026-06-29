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Командира воинской части ВСУ нашли мёртвым с огнестрельным ранением

Командир одной из воинских частей на подконтрольной ВСУ части Запорожской области обнаружен мёртвым с огнестрельным ранением, сообщили в украинской полиции.

Командир одной из воинских частей на подконтрольной ВСУ части Запорожской области обнаружен мёртвым с огнестрельным ранением, сообщили в украинской полиции.

Как пишет издание «Украинская правда», с высокой вероятностью речь идёт о командире 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимире Кононникове.

Это подразделение действует на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Ранее в населённом пункте Шостка Сумской области Украины при странных обстоятельствах скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины по фамилии Созонюк.