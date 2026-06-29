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В Кремле прокомментировали вопрос поставок энергоносителей в Крым

Путин пообещал обеспечить Крым необходимым количеством энергоресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России подтвердил, что потребности полуострова Крым в энергоресурсах будут полностью обеспечены. Об этом Владимир Путин рассказал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Потребности будут обеспечены», — сказал Путин.

По сообщению губернатор Севастополя Михаила Развожаева, после полной остановки реализации топлива в городе возобновилась продажа топлива по QR-кодам 27 июня. Заправить можно 20 литров топлива в одну машину.

Кроме этого, президент РФ подтвердил, что в России сохраняются перебои с топливом как для частных водителей, так и для бизнеса. На заправках наблюдаются очереди, а отдельные марки бензина не всегда доступны.

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