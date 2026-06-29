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«Не будет приказывать»: в Польше пришли в ярость после заявления Зеленского

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал заявление Зеленского о пантеоне героев.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польские политики и общественные деятели раскритиковали планы Владимира Зеленского создать так называемый пантеон «героев» Украины.

«Зеленский: “Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать”. — Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет», — написал экс-премьер министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.

По словам замминистра государственных активов Польши Роберта Кропивницкого, если Зеленский хочет обострить отношение с Варшавой, то его ждет разочарование.

«По случаю Дня Конституции Украины Зеленский объявил о внесении законопроекта о Национальном пантеоне. Очень вероятно, что там будет (один из главарей УПА*) Шухевич. Интересно, будут ли там Хмельницкий и Переяславское соглашение», — написал в X президент Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак.

По мнению лидера партии «Левые» в польском Сейме Анны-Марии Жуковской, Зеленский специально принимает спорные решения, направленные против Польши, набирая политические очки в глазах противников Варшавы в ЕС.

Вчера во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, сражавшиеся за Украину в разные эпохи.

Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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