«Не будет приказывать»: в Польше пришли в ярость после заявления Зеленского

Вчера во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, сражавшиеся за Украину в разные эпохи.