NYT рассказала о доле сыновей Трампа в проекте по вольфраму в Казахстане

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа, получили долю в 20% в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане, пишет New York Times.
По данным издания, в сентябре прошлого года американская сторона (глава минторга Говард Латник — очно и президент Дональд Трамп — по телефону) добились от казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева согласия «предоставить малоизвестной американской компании доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама».
«Возможность увидели не только Трамп и Латник. Их сыновья вскоре начали вести бизнес с партнерами по сделке, которую вели их отцы», — указывает газета.
По ее данным, инвесторы компании Dominari Securities, частично принадлежащей двум старшим сыновьям президента США — Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу — вместе с другими партнерами получили 20-процентную долю в корпоративной структуре, связанной с казахстанским проектом.
Также, отмечает NYT, инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника и курируемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов, работавших с Dominari по казахстанской сделке, привлечь 210 миллионов долларов для связанной структуры.