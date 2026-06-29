NYT рассказала о доле сыновей Трампа в проекте по вольфраму в Казахстане

По данным издания, в сентябре прошлого года американская сторона (глава минторга Говард Латник — очно и президент Дональд Трамп — по телефону) добились от казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева согласия «предоставить малоизвестной американской компании доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама».