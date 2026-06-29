Подводная лодка «Магадан» вернулась после длительного похода в Приморье

Начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира субмарины о том, что все поставленные задачи успешно выполнены. Экипаж поздравили с возвращением домой и по устоявшейся военно-морской традиции вручили морякам жареного поросенка. Самые отличившиеся во время похода подводники также получили заслуженные награды и почетные грамоты.