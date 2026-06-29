Подводная лодка «Магадан» вернулась после длительного похода в Приморье

Во Владивосток вернулась дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан». Экипаж носителя высокоточных ракет «Калибр» прибыл в родной пункт базирования после длительного выполнения задач в море. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира субмарины о том, что все поставленные задачи успешно выполнены. Экипаж поздравили с возвращением домой и по устоявшейся военно-морской традиции вручили морякам жареного поросенка. Самые отличившиеся во время похода подводники также получили заслуженные награды и почетные грамоты.
«Подводная лодка “Магадан” вышла из пункта базирования в декабре 2025 года. Корабль выполнял задачи в море, осуществлял боевое дежурство», — рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Завершающим этапом похода стало выполнение боевой службы. Экипаж провел в открытом море более 40 суток, после чего субмарина взяла курс на базу.