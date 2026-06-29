Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли мертвым

Национальная полиция Украины также опубликовала в Facebook сообщение о расследовании гибели офицера в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, не уточняя его фамилию. Согласно данным правоохранительных органов, командир одной из воинских частей был найден с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело об убийстве.