Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли мертвым

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Командир 154-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кононников найден мертвым, обстоятельства его смерти пока не установлены. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВCУ.
«28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Обстоятельства смерти офицера выясняются. По предварительной информации, признаков насилия выявлено не было», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Национальная полиция Украины также опубликовала в Facebook сообщение о расследовании гибели офицера в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, не уточняя его фамилию. Согласно данным правоохранительных органов, командир одной из воинских частей был найден с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело об убийстве.