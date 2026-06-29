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«Тридцать дней»: в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска

Пайн: если Зеленский нападет на Белоруссию, Украина капитулирует через 30 дней.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Если Владимир Зеленский решит напасть на Белоруссию, Украина капитулирует через месяц, такое мнение высказал в соцсети Х штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200 — 300 тысячами военнослужащих. Тогда Украина будет вынуждена вывести все свои войска из юго-восточной части страны для защиты столицы, что позволит российским войскам захватить восточную половину страны и вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней», — написал он.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президент Белоруссии Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти слова главы киевского режима хамскими, а официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают в нем террористическую сущность.

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