«Тридцать дней»: в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200 — 300 тысячами военнослужащих. Тогда Украина будет вынуждена вывести все свои войска из юго-восточной части страны для защиты столицы, что позволит российским войскам захватить восточную половину страны и вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней», — написал он.