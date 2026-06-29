Путин назвал удачной и содержательной встречу с Лукашенко

«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», — сказал Путин. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.
Ранее Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за участие в гуманитарных вопросах, связанных с украинским конфликтом. Он отметил, что коллега оказывает содействие в процессе обмена военнопленными. Именно это направление Путин назвал одним из наиболее значимых.
Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Официально сообщалось, что стороны обсудили ключевые вопросы повестки Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также региональную безопасность. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска.
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