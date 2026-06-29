Путин назвал удачной и содержательной встречу с Лукашенко

Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Официально сообщалось, что стороны обсудили ключевые вопросы повестки Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также региональную безопасность. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска.