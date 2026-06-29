Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают россияне

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кофе с мягким вкусом востребован на российском рынке, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
«На российском рынке востребован кофе с мягким вкусом», — сообщил собеседник агентства.
Эксперт отметил, что колумбийский кофе отвечает вкусовым предпочтениям россиян.
«Колумбия, как страна-производитель кофе, отвечает всем запросам российского потребителя», — сообщил предприниматель.
Он объяснил это тем, что практически весь колумбийский кофе проходит депульпацию — процедуру отделения кофейных зерен от кожицы и части мякоти. За счет этого в зернах снижается доля сахара, а вкус кофе становится более сбалансированным.
«Колумбийский кофе даже в случае сильной обжарки сохраняет шоколадный, мягкий вкус. В России любителям кофе он очень нравится», — отметил колумбиец.
Колумбия — один из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в первую очередь в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году в Россию оттуда было поставлено больше 800 тонн зеленого кофе.