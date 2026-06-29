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Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают россияне

Хилон: на российском рынке востребован кофе с мягким вкусом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кофе с мягким вкусом востребован на российском рынке, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

«На российском рынке востребован кофе с мягким вкусом», — сообщил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что колумбийский кофе отвечает вкусовым предпочтениям россиян.

«Колумбия, как страна-производитель кофе, отвечает всем запросам российского потребителя», — сообщил предприниматель.

Он объяснил это тем, что практически весь колумбийский кофе проходит депульпацию — процедуру отделения кофейных зерен от кожицы и части мякоти. За счет этого в зернах снижается доля сахара, а вкус кофе становится более сбалансированным.

«Колумбийский кофе даже в случае сильной обжарки сохраняет шоколадный, мягкий вкус. В России любителям кофе он очень нравится», — отметил колумбиец.

Колумбия — один из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в первую очередь в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году в Россию оттуда было поставлено больше 800 тонн зеленого кофе.