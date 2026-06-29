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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом проинформировал оперативный канал о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 27 июня.

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