Евродепутат сравнила выходку Зеленского с неприличным жестом в адрес Польши

По словам депутата, Зеленский ведёт себя так, поскольку не воспринимает серьёзно польское руководство. Парламентарий обратила внимание на то, что глава киевского режима после обвинений в свой адрес в прославлении нацистов «идёт ещё дальше и показывает средний палец».