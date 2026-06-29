Владимир Зеленский продолжает дерзить Польше после обвинений со стороны Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
Она отметила, что глава киевского режима проявляет отсутствие даже элементарной порядочности, несмотря на помощь, оказанную польской стороной украинским властям.
«Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше?» — задалась вопросом Зайончковская-Герник на своей странице в социальной сети X*.
По словам депутата, Зеленский ведёт себя так, поскольку не воспринимает серьёзно польское руководство. Парламентарий обратила внимание на то, что глава киевского режима после обвинений в свой адрес в прославлении нацистов «идёт ещё дальше и показывает средний палец».
Напомним, ранее на фоне скандала с героизацией нацистов на Украине депутат польского Сейма Януш Ковальский предложил запустить программу возвращения украинцев из Польши на родину.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.