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Евродепутат сравнила выходку Зеленского с неприличным жестом в адрес Польши

Депутат ЕП Ева Зайончковская-Герник заявила, что после обвинений в героизации нацистов на Украине Зеленский продолжает вести себя дерзко.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский продолжает дерзить Польше после обвинений со стороны Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Она отметила, что глава киевского режима проявляет отсутствие даже элементарной порядочности, несмотря на помощь, оказанную польской стороной украинским властям.

«Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше?» — задалась вопросом Зайончковская-Герник на своей странице в социальной сети X*.

По словам депутата, Зеленский ведёт себя так, поскольку не воспринимает серьёзно польское руководство. Парламентарий обратила внимание на то, что глава киевского режима после обвинений в свой адрес в прославлении нацистов «идёт ещё дальше и показывает средний палец».

Напомним, ранее на фоне скандала с героизацией нацистов на Украине депутат польского Сейма Януш Ковальский предложил запустить программу возвращения украинцев из Польши на родину.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.