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Дмитриев припомнил ЕС отказ от российской энергии на фоне аномальной жары в Европе

Британия и Европа отказались от российской энергии, поэтому теперь в жару не могут позволить себе работу кондиционеров. На это в понедельник, 29 июня, обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Британия и Европа отказались от российской энергии, поэтому теперь в жару не могут позволить себе работу кондиционеров. На это в понедельник, 29 июня, обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого в газете Le Parisien сообщили, что около тысячи избыточных смертей на фоне аномально жаркой погоды зафиксировали во Франции с 24 июня.

— В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной российской энергии, — высказался политик в социальной сети Х.

Недавно также стало известно, что во Франции утонули 55 человек, которые пытались спастись от жаркой погоды. Власти призывали граждан быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Представитель Национальной федерации похоронных услуг страны Готье Катон, в свою очередь, заявила, что морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей.

Тем временем экстремальная погода из Европы пришла и в Калининградскую область. В Светлогорске столбики термометров поднялись выше плюс 50 градусов.

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