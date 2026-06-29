Британия и Европа отказались от российской энергии, поэтому теперь в жару не могут позволить себе работу кондиционеров. На это в понедельник, 29 июня, обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
До этого в газете Le Parisien сообщили, что около тысячи избыточных смертей на фоне аномально жаркой погоды зафиксировали во Франции с 24 июня.
— В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной российской энергии, — высказался политик в социальной сети Х.
Недавно также стало известно, что во Франции утонули 55 человек, которые пытались спастись от жаркой погоды. Власти призывали граждан быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.
Представитель Национальной федерации похоронных услуг страны Готье Катон, в свою очередь, заявила, что морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей.
Тем временем экстремальная погода из Европы пришла и в Калининградскую область. В Светлогорске столбики термометров поднялись выше плюс 50 градусов.