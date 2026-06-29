СМИ: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения

По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу, также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга.
«Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании», — цитирует СМИ собеседника.
На выходных страны обменялись ударами. Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.