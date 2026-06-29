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СМИ: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения

Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения.

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу, также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга.

«Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании», — цитирует СМИ собеседника.

На выходных страны обменялись ударами. Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

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