Минздрав заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Она добавила, что полный отказ от спиртного у пациентов с фибрилляцией предсердий снизил частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%. Кроме того, алкоголь признан канцерогеном, и связанное с ним повышение риска онкологических заболеваний начинается уже при низких дозах. Он также поражает печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.