Минздрав заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует, даже минимальное его количество оказывает пагубное влияние на организм, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
Об этом Дроздова рассказала РИА Новости.
По её словам, риск для здоровья начинается с минимальных доз и растёт по мере увеличения количества выпитого. Алкоголь воздействует на все системы организма, но сердечно-сосудистая страдает одной из первых.
Он повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца. В качестве примера специалист привела фибрилляцию предсердий — самое распространённое серьёзное нарушение ритма.
«Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск её развития примерно на 8%», — уточнила Дроздова.
Она добавила, что полный отказ от спиртного у пациентов с фибрилляцией предсердий снизил частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%. Кроме того, алкоголь признан канцерогеном, и связанное с ним повышение риска онкологических заболеваний начинается уже при низких дозах. Он также поражает печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.
Ранее хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что регулярные обследования, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогают снизить вероятность развития онкологических заболеваний.